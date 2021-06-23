Как отмечается, самолет должен был вылететь в 09:30, однако по состоянию на 9:37 он еще даже не поехал по рулежной полосе.

Кроме того, Николай Тищенко подъехал к самолету не со всеми пассажирами на автобусе, а на частной машине Государственной пограничной службы. Автомобиль ждал пока нардеп снимет видео.

"Интересно, сколько стоит такая услуга у пограничников? И все ли могут ее заказать", - резюмировал журналист.

К слову, парламентарий последним зашел в самолет.

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Напомним, 3 июня в аэропорту "Ужгород" приняли первый рейс за последние два года. Его выполнила авиакомпания Windrose из киевского аэропорта "Борисполь".