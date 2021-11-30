В Киеве на акцию протеста привезли овец в маршрутках

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Животных забрала полиция, их передадут в зоопарк

В Киеве 30 ноября под зданием Киевской городской государственной администрации состоялась акция против старых маршруток на дорогах столицы. Для" наглядности " на мероприятие привезли овец в маршрутках.

Организаторы мероприятия-общественное движение "украинский стяг". Они второй день протестуют под КГГА из — за старых маршруток на дорогах, на этот раз они решили показать, что "люди-не скот", и привезли овец в маршрутке со стогами сена.

Председатель Совета по урбанистике Киева Виталий Селик сообщил, что на митингующих составили протокол из-за жестокого обращения с животными, а овец изъяли и передали на временную передержку в Киевский зоопарк, где их осмотрят и обеспечат питанием и, при необходимости, лечением.

Ранее сообщалось, что на закупку и оснащение автобусов на замену маршруток в Киеве понадобится 15 миллиардов гривен. Такую сумму в КГГА назвали "неподъемной" для города.