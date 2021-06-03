В Киеве "альпинисты" косили траву возле Андреевской церкви

Процесс кошения травы возле Андреевской церкви Facebook Вадима Кириленко

Специалистам приходится каждый год проходить обучение

В Киеве траву на склоне возле Андреевской церкви пришлось косить в экстремальных условиях, для этого музейные работники использовали свои "альпинистские" навыки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель генерального директора у Национального заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко.

"Альпинистский покос травы выглядит так", - написал он под опубликованной фотографией.

Также в комментарии изданию "Вечерний Киев" Кириленко рассказал, что специалисты ежегодно проходят обучение, чтобы работать на высоте.

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"Это наши ребята дендрологи работают "альпинистами". Но они дополнительно каждый год проходят обучение и получают "корочки" о разрешении допуска к работе на высоте", — отметил заместитель.

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Напомним, недавно в Днепропетровской области жители города Апостолово были удивлены новой технологией ремонта дорог. Ямы на проезжей части залатали свежескошенной травой.