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В Канаде лось зашел в класс и прервал урок биологии

В Канаде лось зашел в класс и сорвал урок биологии patdubois/twitter

Ученики рассказали, что видели животное утром во дворе школы

В Канаде лось ворвался в класс через окно и прервал урок биологии. Об этом сообщает Global News.
 
Отмечается, что животное разбило окно и зашло в школьный класс посреди урока. Некоторые из учеников заметили его во дворе школы еще утром, но им не поверили учителя.
 
На обнародованных кадрах лось появился уже посреди одного из классов, где было полно битых обломков.
 
"Сейчас лось отдыхает, а в школе ждут, когда приедет служба по контролю за животными", - написал в Twitter пользователь Пэт Дюбуа.
 
Отмечается, что в конце концов животное усыпили спасатели и вывезли в безопасное место.
 
 
 
Напомним, ранее мы писали, что в американском Нью-Йорке несколько начальных школ запретили ученикам одевать костюмы из сериала "Игра в кальмара" на Хэллоуин. Руководство учебных заведений обеспокоено, что это может спровоцировать насилие.
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