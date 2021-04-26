В Канаде бобер перегрыз кабель и оставил без интернета почти тысячу пользователей
Инцидент произошел в минувшие выходные
В канадском городе Тамблер-Ридж часть жителей осталась без доступа к интернету и кабельному телевидению из-за бобра, который перегрыз спрятанный в земле оптоволоконный кабель. Об этом сообщает CBC.
Согласно сообщению, в результате "очень причудливого и уникального канадского поворота событий", как назвали эту ситуацию в компании-провайдере Telus, пострадали около 900 клиентов.
Инцидент произошел около 04:00 в субботу, 24 апреля, когда бобр разжевывал кабель в нескольких точках, именно тогда и исчез интернет.
Как отметили представители провайдера, во время строительства дамбы бобры копали под землей вдоль ручья, когда на глубине около 1 м наткнулись на провод. Хотя он был защищен изоляционной трубой толщиной 11,5 сантиметра, животные все равно его перегрызли, а затем повредили в нескольких местах кабель.
Кроме этого, бобры утащили маркировочную ленту, которую также закапывают в землю для обозначения кабеля. Все эти материалы животные использовали для строительства своего дома.
Как отмечается, ремонтом коммуникаций специалисты занимались до вечера воскресенья. Восстановление коммуникаций затрудняло то, что земля под кабелем была замерзшей.
Напомним, недавно в спальном районе Харькова заметили бобра, который разгуливал по улице.