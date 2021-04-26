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В Канаде бобер перегрыз кабель и оставил без интернета почти тысячу пользователей

Инцидент произошел в минувшие выходные

Фото из открытых источников

В канадском городе Тамблер-Ридж часть жителей осталась без доступа к интернету и кабельному телевидению из-за бобра, который перегрыз спрятанный в земле оптоволоконный кабель. Об этом сообщает CBC

Согласно сообщению, в результате "очень причудливого и уникального канадского поворота событий", как назвали эту ситуацию в компании-провайдере Telus, пострадали около 900 клиентов. 

Инцидент произошел около 04:00 в субботу, 24 апреля, когда бобр разжевывал кабель в нескольких точках, именно тогда и исчез интернет.

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Как отметили представители провайдера, во время строительства дамбы бобры копали под землей вдоль ручья, когда на глубине около 1 м наткнулись на провод. Хотя он был защищен изоляционной трубой толщиной 11,5 сантиметра, животные все равно его перегрызли, а затем повредили в нескольких местах кабель. 

Кроме этого, бобры утащили маркировочную ленту, которую также закапывают в землю для обозначения кабеля. Все эти материалы животные использовали для строительства своего дома. 

Бобры строили дом с использованием маркировочной ленты CBC News

Как отмечается, ремонтом коммуникаций специалисты занимались до вечера воскресенья. Восстановление коммуникаций затрудняло то, что земля под кабелем была замерзшей. 

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Напомним, недавно в спальном районе Харькова заметили бобра, который разгуливал по улице. 

 

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