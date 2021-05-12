В Испании разоблачили и наказали мужчину, который 8700 раз звонил в экстренные службы

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Нарушитель теперь проведет за решеткой от трех месяцев до одного года

Испанская полиция задержала 49-летнего жителя города Овьедо, который более 8700 раз позвонил в экстренные службы не попросить помощи, а чтобы только оскорбить и выразить упреки операторам. Об этом сообщает El Comercio.

Согласно сообщению, нарушителя арестовать 7 мая. Это случилось после того, как офис, где централизовано все звонки в Национальную полицию по номеру 091, заявил о значительном объеме звонков от одного человека.

Информационная бригада провела расследование и установила, что с 2019 года с этого одного телефона было совершено 3787 звонков на номер 091 и 4957 звонков на номер Службы спасения 112.

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Кроме этого, расследование подтвердило, что ни один из звонков не имел никакого отношения к оказанию экстренной помощи или любого требования, вместо этого речь шла только об обидах и препятствовании работе служб.

Как отмечается, автора звонков идентифицировали и задержали за преступление серьезного неповиновения, ведь он не реагировал на просьбы операторов не занимать аварийные линии. Теперь нарушителю грозит от трех месяцев до одного года заключения.

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Напомним, ранее в Австрии мужчину осудили из-за того, что он кашлял и заразил свою бывшую жену коронавирусом.