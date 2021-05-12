В Исландии пытаются продать активный вулкан

Вулкан Фаградалсфьялле (Исландия) AFP

Желающие приобрести такой необычный "товар" уже нашлись

В Исландии выставили на продажу вулкан Фаградалсфьялле. К тому же, уже нашлись и желающие его приобрести. Об этом сообщает Forbes.

Согласно сообщению, район извержения на полуострове Рейкьянес к западу от столицы Исландии находится на частной земле, принадлежащей ассоциации землевладельцев, которая насчитывает около 20 человек.

Глава ассоциации заявил, что они получили запросы от риэлторов и других заинтересованных сторон, и несколько предложений уже находятся на рассмотрении.

"Сейчас это, пожалуй, самая горячая земля в стране", - пошутил он и добавил, что землевладельцы готовы продать участок с вулканом по соответствующей цене.

К слову, извержение вулкана Фаградалсфьялле длилось несколько недель. Это место привлекает множество туристов, которые устраивают здесь пикники и даже время от времени играют в волейбол.

Ожидается, что потенциальные покупатели смогут заработать на туристическом потенциале этого района.

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Ранее сообщалось, что в 30 км от столицы Исландии, города Рейкьявик, проснулся вулкан Фаградалсфьял был неактивным более 800 лет.

В свою очередь, эксперты считают, что извержение исландского вулкана может длиться годами потенциально став новой туристической достопримечательностью на острове. За первую неделю место посетили более 10 тысяч человек.