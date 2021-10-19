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В Индии из-за непогоды пара плыла на собственную свадьбу в огромной кастрюле. Видео

Пара из Индии плыла на свадьбу в огромной кастрюле Скриншот с видео

Это был единственный вариант транспорта, доступный в кратчайшие сроки

В Индии пара из города Аллеппи решила не отменять собственную свадьбу из-за ливней и паводка в регионе. Они арендовали огромную кастрюлю, чтобы добраться по затопленным улицам до места проведения церемонии. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что Акаш и Айшвария, которые работают медиками в больнице, решили не переносить свадьбу, даже несмотря на сильные подтопления и оползни, унесшие жизни по крайней мере 27 человек.

Молодожены заняли огромную кастрюлю в местном храме и поплыли на церемонию.

Говорят, что это единственный вариант транспорта, доступный в кратчайшие сроки.

На видео, которое очевидцы выложили в Twitter, видно, как пара сидит в алюминиевой посуде, а двое мужчин тащат кастрюлю по воде. Впереди идет фотограф.

 

Жених и невеста сухими доплыли до частично затопленного храма в соседнем поселке Талавади.

Во время церемонии они обменялись цветочными гирляндами – это индуистская свадебная традиция.

Жених рассказал, что пара не захотела переносить свадьбу, поскольку они не знали, смогут ли взять еще отпуск. Однако супруги не сожалеют, что их свадьба была необычной.

"Все превратилось в свадьбу, о которой мы даже не имели представления", – поделилась впечатлением невеста Айшвария.

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