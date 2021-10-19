В Индии из-за непогоды пара плыла на собственную свадьбу в огромной кастрюле. Видео

Отмечается, что Акаш и Айшвария, которые работают медиками в больнице, решили не переносить свадьбу, даже несмотря на сильные подтопления и оползни, унесшие жизни по крайней мере 27 человек.

Молодожены заняли огромную кастрюлю в местном храме и поплыли на церемонию.

Говорят, что это единственный вариант транспорта, доступный в кратчайшие сроки.

На видео, которое очевидцы выложили в Twitter, видно, как пара сидит в алюминиевой посуде, а двое мужчин тащат кастрюлю по воде. Впереди идет фотограф.

So this couple from Alappuzha district in Kerala used a large cooking vessel to wade through the flood water to get to their wedding venue. Even the wedding venue was flooded, but fortunately they managed to get married without missing the muhurtham time :) pic.twitter.com/mqldzgKIkd — Shilpa (@Shilpa1308) October 18, 2021

Жених и невеста сухими доплыли до частично затопленного храма в соседнем поселке Талавади.

Во время церемонии они обменялись цветочными гирляндами – это индуистская свадебная традиция.

Жених рассказал, что пара не захотела переносить свадьбу, поскольку они не знали, смогут ли взять еще отпуск. Однако супруги не сожалеют, что их свадьба была необычной.

"Все превратилось в свадьбу, о которой мы даже не имели представления", – поделилась впечатлением невеста Айшвария.

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