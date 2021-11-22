В Грузии во время прямого эфира кот прыгнул на стол

В Грузии во время прямого эфира кот прыгнул на стол Скриншот из видео

Ведущему пришлось временно сменить тему разговора и обратиться к помощникам

В Грузии во время прямого эфира телекомпании "Кавкасия" кот прыгнул на стол. Курьезный момент опубликовал Telegram-канал "Sputnik Грузия"

Отмечается, что участники эфира обсуждали политические события Грузии и в этот момент кот прыгнул на стол.

Ведущему Давиду Акубардия пришлось временно сменить тему разговора. Он рассказал, что любознательного котика зовут Какуца.

На видео видно, что пушистик не реагировал на просьбы, поэтому телеведущему пришлось обратиться к помощникам за помощью.

Гость эфира отреагировал на инцидент с улыбкой. Передача после перерыва была продолжена в обычном режиме.

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