home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Курьезы Читати новину українською

В Грузии во время прямого эфира кот прыгнул на стол

В Грузии во время прямого эфира кот прыгнул на стол Скриншот из видео

Ведущему пришлось временно сменить тему разговора и обратиться к помощникам

В Грузии во время прямого эфира телекомпании "Кавкасия" кот прыгнул на стол. Курьезный момент опубликовал Telegram-канал "Sputnik Грузия".
 
Отмечается, что участники эфира обсуждали политические события Грузии и в этот момент кот прыгнул на стол.
 
Ведущему Давиду Акубардия пришлось временно сменить тему разговора. Он рассказал, что любознательного котика зовут Какуца.
 
На видео видно, что пушистик не реагировал на просьбы, поэтому телеведущему пришлось обратиться к помощникам за помощью.
 
Гость эфира отреагировал на инцидент с улыбкой. Передача после перерыва была продолжена в обычном режиме.
 
 
 
Напомним, ранее мы писали, что с британским стилистом и телеведущей Трении Вудолл вышел конфуз во время прямого эфира в Instagram. Женщина вела трансляцию в соцсети и нечаянно обнажила грудь перед многотысячной аудиторией.
Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 10 635 случаев коронавируса В мире обнаружили более 257 миллионов случаев коронавируса Из-за COVID-осложнений умер актер из "Моей прекрасной няни" Валерий Гаркалин За последние сутки более 300 тысяч украинцев сделали прививку от COVID-19

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект