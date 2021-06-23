В Гонконге кабанчик забежал в поезд метро и устроил пассажирам веселый переполох
Дикий поросенок проскользнул под билетные барьеры на станции метро Quarry Bay и каким-то образом забежал в вагон
Молодой кабанчик забежал в Гонконгский поезд метро. Этим самым организовал веселую погоню на радость всем пассажирам. Об этом сообщает Hong Kong Wild Boar Concern Group в своем Facebook.
Отмечается, что в пятницу, 18 июня, дикий поросенок проскользнул под билетные барьеры на станции метро Quarry Bay и каким-то образом забежал в вагон.
Сотрудники общественного транспорта сразу устроили погоню за кабанчиком, но поймать нарушителя не получилось.
Поросенок пробежало через весь вагон, наполовину заполненный ошеломленными пассажирами, и выскочил из вагона через несколько станций.
На остановке ему удалось запрыгнуть в другой поезд, направлявшийся в депо.
Там офицеры Департамента сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы смогли безопасно поймать поросенка и вернуть его в дикую природу.
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