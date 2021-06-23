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В Гонконге кабанчик забежал в поезд метро и устроил пассажирам веселый переполох

Кабанчик в вагоне метро Фото из открытых источников

Дикий поросенок проскользнул под билетные барьеры на станции метро Quarry Bay и каким-то образом забежал в вагон

Молодой кабанчик забежал в Гонконгский поезд метро. Этим самым организовал веселую погоню на радость всем пассажирам. Об этом сообщает  Hong Kong Wild Boar Concern Group в своем Facebook.

Отмечается, что в пятницу, 18 июня, дикий поросенок проскользнул под билетные барьеры на станции метро Quarry Bay и каким-то образом забежал в вагон.

Сотрудники общественного транспорта сразу устроили погоню за кабанчиком, но поймать нарушителя не получилось.  

Поросенок пробежало через весь вагон, наполовину заполненный ошеломленными пассажирами, и выскочил из вагона через несколько станций.

На остановке ему удалось запрыгнуть в другой поезд, направлявшийся в депо.

Там офицеры Департамента сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы смогли безопасно поймать поросенка и вернуть его в дикую природу. 

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