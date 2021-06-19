В Германии в придорожном мусорном баке нашли две картины XVII века

Полиция Германии Фото из открытых источников

Предполагается, что их в свое время написали голландский художник Самуэль ван Хогстратен и итальянец Пьетро Беллотти

В Германии среди мусора нашли две ценные картины XVII века. Об этом заявила полиция Кельна.

Согласно сообщению, картины в середине мая обнаружил в мусорном баке на автомагистрали A7 неподалеку от Вюрцбурга в Баварии 64-летний мужчина, который и обратился с находками к местным правоохранителям.

Однако произведения искусства до сих пор никто не забрал. Полиция просит всех, кто узнал картины или знает, как они оказались в помойке, выйти с ними на связь.

Сейчас предполагается, что авторами шедевров являются голландский художник Самуэль ван Хогстратен и итальянец Пьетро Беллотти.

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Первоначальная оценка искусствоведа показала, что обе картины — оригиналы.

Одна картина — портрет мальчика в красной шляпе. Ее написал ван Хогстратен - художник и писатель, живший в Нидерландах между 1627 и 1678 годами.

Фото из открытых источников

Другая - автопортрет улыбающегося Пьетро Беллотти, менее известного итальянского художника, жившего в 1625-1700 годах.

Фото из открытых источников

Справочно: Хогстратен наиболее известен своими экспериментами с перспективой — художественной техникой, которая придает работе трехмерности. На аукционах его работы продаются за крупные суммы (десятки тысяч долларов). Беллотти также сделал себе имя как художник в период барокко, хотя о нем мало что известно.

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Напомним, ранее в Италии правоохранители во время обыска нашли копию самой дорогой картины мира "Сальватор Мунди" ("Спаситель мира") Леонардо да Винчи, которую украли из музея в Неаполе.