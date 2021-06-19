В Германии в придорожном мусорном баке нашли две картины XVII века
Предполагается, что их в свое время написали голландский художник Самуэль ван Хогстратен и итальянец Пьетро Беллотти
В Германии среди мусора нашли две ценные картины XVII века. Об этом заявила полиция Кельна.
Согласно сообщению, картины в середине мая обнаружил в мусорном баке на автомагистрали A7 неподалеку от Вюрцбурга в Баварии 64-летний мужчина, который и обратился с находками к местным правоохранителям.
Однако произведения искусства до сих пор никто не забрал. Полиция просит всех, кто узнал картины или знает, как они оказались в помойке, выйти с ними на связь.
Сейчас предполагается, что авторами шедевров являются голландский художник Самуэль ван Хогстратен и итальянец Пьетро Беллотти.
Первоначальная оценка искусствоведа показала, что обе картины — оригиналы.
Одна картина — портрет мальчика в красной шляпе. Ее написал ван Хогстратен - художник и писатель, живший в Нидерландах между 1627 и 1678 годами.
Другая - автопортрет улыбающегося Пьетро Беллотти, менее известного итальянского художника, жившего в 1625-1700 годах.
Справочно: Хогстратен наиболее известен своими экспериментами с перспективой — художественной техникой, которая придает работе трехмерности. На аукционах его работы продаются за крупные суммы (десятки тысяч долларов). Беллотти также сделал себе имя как художник в период барокко, хотя о нем мало что известно.
Напомним, ранее в Италии правоохранители во время обыска нашли копию самой дорогой картины мира "Сальватор Мунди" ("Спаситель мира") Леонардо да Винчи, которую украли из музея в Неаполе.