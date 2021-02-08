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"В этом снегопаде виноват я": Садовый с лопатой вышел расчищать улицы Львова. Фото

Снегоуборочная техника не может справиться с большим количеством выпавшего в городе снега

Мэр Львова Андрей Садовый вышел на улицы города, чтобы помочь коммунальщикам расчищать дороги от снега. Об этом говорится на сайте Львовского городского совета, а также на Facebook-странице Садового. 

Отмечается, что во Львове выпало более 30 сантиметров снега, с которым не может справиться ни одна снегоуборочная техника. 

"Я знаю, что в этом снегопаде виноват в первую очередь я, как городской голова. Это правило, которое я сам установил и только так оно должно работать. Но все же давайте не забывать о соответственности за свое имущество и быт. Как житель Львова я вчера и сегодня вместе с семьей расчистил территорию возле своего дома. В такой ситуации это нормально и так может сделать каждый", - заявил Садовый. 

Городской голова призвал жителей города, ОСМД, всех собственников бизнеса и других организаций выйти на улицы и убрать снег возле своих офисов, магазинов, кафе и домов. Кроме того, Садовый попросил владельцев автомобилей не парковаться на проезжих и пешеходных зонах, чтобы не затруднять уборку.

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По предварительной информации, снег будет засыпать Львов до конца недели.

Напомним, в течение 8 февраля сильные снегопады накрыли почти всю территорию Украины, в частности, движение транспорта было ограничено более чем на 20 дорогах в семи областях.

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