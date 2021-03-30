Слон на выходные: В Чехии зоопарк предлагает людям взять животных "напрокат"

Взять "напрокат" можно слона, льва, тигра, жирафа, тапира, выдру, суриката, ленивца, киви, попугая или пингвина

Зоопарк чешского города Злин объявил о старте проекта "У меня есть животное на выходные". В его рамках людям предлагают взять зверя "напрокат". Но есть нюанс, этот проект сугубо виртуальный, передает Czech Radio.

Согласно сообщению, каждый, кто захочет принять участие в проекте "У меня есть животное на выходные", сможет выбрать себе временного любимца по душе. Кроме того, пушистого друга на уикенд можно кому-то подарить.

Название "У меня есть животное на выходные" – условное. На самом деле никто не сможет забрать слона, жирафа или другого обитателя зоопарка домой, ведь зверям может быть неудобно в новом неприспособленном среде. Поэтому этот проект-сугубо виртуальный.

Среди животных, которых можно взять напрокат в зоопарке: слон, лев, тигр, жираф, тапир, выдра, сурикат, ленивец, киви, попугай и пингвин. Цены варьируются в зависимости от размера животного. Например, за ленивца или суриката нужно будет заплатить 300 крон (380 гривен), пингвина или панду – 400 крон (500 гривен), за тигра, жирафа или льва – 500 крон (632 гривны). Самый большой в этой звериной компании слон будет стоить 600 крон (758 гривен) за выходные.

Чтобы принять участие, нужно приобрести сертификат на виртуальные выходные с тем или иным животным в интернет-магазине на сайте Злинского зоопарка.

"Для каждого животного мы сделали оригинальный подарочный сертификат, который можно купить в нашем онлайн-магазине. На нем есть фотография конкретного зверя, а также в шутливой форме предоставляется объяснение всех его потребностей на 2 выходных дня", – рассказала пресс-секретарь зоопарка Ромаяна Буячкова.

К слову, участники проекта не только смогут повеселиться, представляя как экзотические животные проводят выходные у них дома, но и помогут обеспечить им достойные условия жизни в зоопарке.

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