В Чехии на поле появилось гигантское изображение персонажа Пакмана

Pac-Man (Пакман) Pixabay

Злоумышленники повредили 7 гектаров насаждений, а убытки оцениваются в 17 тыс. долларов

В Чехии на рапсовом поле недалеко от города Роуднице-над-Лабем создали гигантское изображение главного героя видеоигры Pac-Man (Пакман). Об этом сообщила местная полиция.

Согласно сообщению, своими действия злоумышленники повредили 7 гектаров насаждений. Теперь их разыскивают.

Pac-Man (Пакман) на поле Полиция Чешской Республики

Кроме того, ущерб от "полевого" Пакмана оценили в 350 тысяч крон — это около 17 тысяч долларов, или почти 462 тысячи гривен. Полиция опрашивает возможных свидетелей и просит у местных жителей помощи.

Справка:

Pac-Man - японская франшиза видеоигр 1980-х годов. Игрок управляет круглым желтым героем, который должен "съесть" все точки в лабиринте, не попав в "лапы" призраков, которые пытаются его догнать.

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Напомним, в прошлом году под Киевом на поле появилась фигура огромной бутылки. Таким образом комбайнеры установили национальный рекорд Украины. Размер рисунка составлял 202 метра в длину и 57 метров в ширину.