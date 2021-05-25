В Чехии на поле появилось гигантское изображение персонажа Пакмана
Злоумышленники повредили 7 гектаров насаждений, а убытки оцениваются в 17 тыс. долларов
В Чехии на рапсовом поле недалеко от города Роуднице-над-Лабем создали гигантское изображение главного героя видеоигры Pac-Man (Пакман). Об этом сообщила местная полиция.
Согласно сообщению, своими действия злоумышленники повредили 7 гектаров насаждений. Теперь их разыскивают.
Кроме того, ущерб от "полевого" Пакмана оценили в 350 тысяч крон — это около 17 тысяч долларов, или почти 462 тысячи гривен. Полиция опрашивает возможных свидетелей и просит у местных жителей помощи.
Справка:
Pac-Man - японская франшиза видеоигр 1980-х годов. Игрок управляет круглым желтым героем, который должен "съесть" все точки в лабиринте, не попав в "лапы" призраков, которые пытаются его догнать.
Напомним, в прошлом году под Киевом на поле появилась фигура огромной бутылки. Таким образом комбайнеры установили национальный рекорд Украины. Размер рисунка составлял 202 метра в длину и 57 метров в ширину.