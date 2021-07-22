По словам пресс-секретаря местной полиции Ирены Сейферт, неделю назад на Вацлавской площади мужчина в неполной полицейской форме подошел к правоохранителям и попросил их помочь ему установить личность человека, который должен был быть задержан. Настоящие полицейские заподозрили, что что-то не так.

"Неопрятная и неполная форма, очень нестандартная просьба и запах алкоголя озадачили полицейских. Именно поэтому они попросили мужчину показать удостоверение. Его ответ их не удивил – он сказал, что забыл его дома",

- рассказала она.

Тогда псевдополицейский продиктовал свои данные, но чтобы проверить их, нужно было ехать в участок. Поэтому они пошли туда вместе. На месте оказалось, что мужчина в форме не работает в полиции и не имеет никакого отношения к правоохранительным органам.

В конце он признался, что время от времени переодевается в форму полицейских или патрульных, чтобы бесплатно ездить на общественном транспорте.

Поскольку такое использование официальной формы спецслужб является правонарушением, дело мужчины передали на рассмотрение в административный орган. Что ему грозит - пока неизвестно.

Напомним, ранее в Запорожье несовершеннолетний парень в форме полицейского патрулировал город. Юным стражем был 17-летний Николай, который решил одеть форму полицейского, чтобы помочь навести порядок в родном городе.