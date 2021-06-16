В Британии ребенку на день рождения подарили набор Lego с килограммом кокаина

Наркотик оказался в коробке от конструктора по вине двух экс-пехотинцев, занимавшихся наркотрафиком

В Великобритании мальчику на день рождения родители подарили необычный набор Lego с килограммом кокаина внутри. Об этом сообщает Liverpool Echo.

Судебно-медицинский анализ показал, что в восьми маленьких коробках из-под Lego Duplo был спрессован 1 кг вещества чистотой 82%.

Контрабанда наркотиков в Lego Фото из открытых источников

Как впоследствии выяснилось, наркотик попал в детский набор по вине двух бывших 28-летних морских пехотинцев, которые планировали перевозить вещества под видом игрушек в графство Мерсисайд.

Королевский суд Ливерпуля установил, что злоумышленники поставляли различные виды наркотиков, среди них: кокаин, героин, МДМА и каннабис из Нидерландов по всей Великобритании с помощью службы доставки DPD.

Позже стало известно, что экс-пехотинцы планировали перевозить более крупные партии с Виргинских островов в Карибском бассейне на самолетах и лодках. В течение нескольких месяцев они рассчитывали стать мультимиллионерами.

Вскоре, одного из дилеров арестовали в аэропорту Манчестера после прилета из Амстердама. Другого на следующий день задержали в Бедфордшире. После раскрытия схемы мужчины получили 16,5 и 10 лет тюремного заключения.

Напомним, ранее мы писали, что в Испании задержали троих украинских моряков по подозрению в наркоторговле. На судне Albatros Guard VSL, членами экипажа которого были украинцы, обнаружили 18 тонн наркотиков. По их словам, такой "неожиданный" груз им буквально подбросили.