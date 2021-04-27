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В Бразилии собака воспользовалась красным светом светофора, чтобы ее погладили

Фото из открытых источников

Собака воспользовалась добродушностью курьера

В Бразилии добродушная собака подбежала к доставщику еды на мопеде, который ждал зеленый свет на светофоре, чтобы тот погладил ее. Соответсвующее видео опубликовали на YouTube-канале ViralHog.

Как отмечается, в городе Сан-Паулу доставщик еды на мопеде стоял на перекрестке и ждал зеленый свет светофора, когда собака выбежала на дорогу и предложил скрасить ожидание минутой ласки, услужливо предоставив свою голову для почесываний. В итоге выиграли все: собака — поглажена, ожидание — скрашено, настроение — хорошее.

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Ранее сообщалось, что банковскому менеджеру Майку Антониетте из Онтарио (Канада) удалось обучить своего восьмилетнего пса по прозвищу Уорвик чему-то (относительно) полезному – приносить пиво из холодильника и даже закрывать за собой дверцу.
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