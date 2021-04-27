В Бразилии собака воспользовалась красным светом светофора, чтобы ее погладили

Фото из открытых источников

Собака воспользовалась добродушностью курьера

В Бразилии добродушная собака подбежала к доставщику еды на мопеде, который ждал зеленый свет на светофоре, чтобы тот погладил ее. Соответсвующее видео опубликовали на YouTube-канале ViralHog.

Как отмечается, в городе Сан-Паулу доставщик еды на мопеде стоял на перекрестке и ждал зеленый свет светофора, когда собака выбежала на дорогу и предложил скрасить ожидание минутой ласки, услужливо предоставив свою голову для почесываний. В итоге выиграли все: собака — поглажена, ожидание — скрашено, настроение — хорошее.