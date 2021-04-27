В Бразилии собака воспользовалась красным светом светофора, чтобы ее погладили
Собака воспользовалась добродушностью курьера
В Бразилии добродушная собака подбежала к доставщику еды на мопеде, который ждал зеленый свет на светофоре, чтобы тот погладил ее. Соответсвующее видео опубликовали на YouTube-канале ViralHog.
Как отмечается, в городе Сан-Паулу доставщик еды на мопеде стоял на перекрестке и ждал зеленый свет светофора, когда собака выбежала на дорогу и предложил скрасить ожидание минутой ласки, услужливо предоставив свою голову для почесываний. В итоге выиграли все: собака — поглажена, ожидание — скрашено, настроение — хорошее.
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