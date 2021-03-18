В Блюсселе "Писающего мальчика" одели в защитный медицинский костюм и маску

Такую одежду статуя получила в ознаменование первой годовщины локдауна в Бельгии

"Manneken Pis, небольшая статуя маленького мальчика, писающего водой, которая обычно притягивает многих туристов в Брюсселе, получила новый костюм. Эта одежда, 1054-я в "гардеробе" брюссельской достопримечательности, стала первой в 2021 году, и состоит из пластикового защитного костюма для защиты от вредных веществ, госпитального обувь, красных защитных перчаток, защитной маски FFP2, поясного ремня с небольшим футляром для санитайзеров", - говорится в публикации.

Статуя "Писающий мальчик" в защитном костюме VRT

Такую одежду статуя получила в ознаменование первой годовщины локдауна, который был объявлен в Бельгии после начала пандемии COVID-19.

К слову, в стране шутят, что "брюссельский мальчик" без напоминаний четко соблюдает социальную дистанцию - не менее 1,5 метра до ближайшего туриста.

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Напомним, ранее киевлянка Збышко Ксения подарила королевской семье Бельгии скульптуру "Писающего кота", которую она сделала сама. Девочка предложила монархам установить скульптуру своего кота, как пополнение ансамбля скульптур "Писающего мальчика", "Писающей девочки" и "Писающей собаки".

Позже она получила ответ от бельгийского короля Филиппа І и королевы Матильды, которые взяли и перенаправили ее запрос мэру Брюсселя и пожелали Ксении дальнейшего успеха в ее творчестве.