В Блюсселе "Писающего мальчика" одели в защитный медицинский костюм и маску
Такую одежду статуя получила в ознаменование первой годовщины локдауна в Бельгии
"Manneken Pis, небольшая статуя маленького мальчика, писающего водой, которая обычно притягивает многих туристов в Брюсселе, получила новый костюм. Эта одежда, 1054-я в "гардеробе" брюссельской достопримечательности, стала первой в 2021 году, и состоит из пластикового защитного костюма для защиты от вредных веществ, госпитального обувь, красных защитных перчаток, защитной маски FFP2, поясного ремня с небольшим футляром для санитайзеров", - говорится в публикации.
Такую одежду статуя получила в ознаменование первой годовщины локдауна, который был объявлен в Бельгии после начала пандемии COVID-19.
К слову, в стране шутят, что "брюссельский мальчик" без напоминаний четко соблюдает социальную дистанцию - не менее 1,5 метра до ближайшего туриста.
Напомним, ранее киевлянка Збышко Ксения подарила королевской семье Бельгии скульптуру "Писающего кота", которую она сделала сама. Девочка предложила монархам установить скульптуру своего кота, как пополнение ансамбля скульптур "Писающего мальчика", "Писающей девочки" и "Писающей собаки".
Позже она получила ответ от бельгийского короля Филиппа І и королевы Матильды, которые взяли и перенаправили ее запрос мэру Брюсселя и пожелали Ксении дальнейшего успеха в ее творчестве.