В Беларуси футболистов отправили работать в колхоз за серию поражений

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Специфический вариант объединения коллектива выбрали в брестском клубе

Спортивный директор брестского "Руха" Сергей Присяжнюк рассказал, как его команда поехала в колхоз после серии неудачных результатов в начале нового сезона чемпионата Беларуси. Об этом сообщает Tribuna.com.

"Да, это правда. Мы поехали в колхоз. Поработали немного, подышали воздухом. Такой своеобразный тимбилдинг. Это было командное решение. Ребята поддержали. Кто-то в церковь ездит, свечи ставит, а мы решили в колхоз. Никто из футболистов не был против. Легионеры отнеслись нормально. Они же часть команды. С кем удалось договориться-туда и поехали. Поле готовилось под какой-то засел, вот и все", - прокомментировал футбольный функционер.

Вдобавок Присяжнюк сообщил, что" Рух " и в церковь ездил и проводил разного рода компанейские встречи.

"Теперь попробовали колхоз. Если выиграли, значит, все пошло на пользу", - считает спортивный директор.

После визита в колхоз "Рух" минимально одолел "Ислоч" со счетом 1:0 и закрепился на 6-м месте в турнирной таблице. Лидирует "Шахтер" из Солигорска, тренером которого является известный украинский специалист Роман Григорчук.

Ранее сообщалось, что кот нападающего Ювентуса Криштиану Роналду и его девушки Джорджины Родригес попал под колеса автомобиля в Турине и был отправлен на лечение в Испанию частным самолетом футболиста.