В Баварии заснеженные улицы поливают огуречным рассолом вместо песка и соли
Во многих немецких городах запрещено применять для посыпки дорог соль
Во многих немецких городах запрещено применять для посыпки дорог соль, поэтому коммунальным службам приходится прибегать к нестандартным способам. Об этом сообщает DW.
"В Штутгарте, Франкфурте-на-Майне, Кельне, Дюссельдорфе и других городах соль можно использовать только в чрезвычайных ситуациях - например, если идет ледяной дождь. Она сильно вредит растениям у дорог: при непосредственном контакте она фактически выжигает их. Из-за соли могут страдать и животные: она может вызвать воспаление лап", - рассказали в Федеральном ведомстве по охране окружающей среды.
Как экологическую альтернативу дорожной соли предлагают использовать бессолевой крошку. Обычно она состоит из песка или известняка и снижает опасность поскользнуться, при этом не вредя окружающей среде.
А иногда немецкие коммунальные службы креативно подходят к борьбе с гололедицей. Например, в Баварии на некоторых участках используют раствор, оставшийся от производства соленых огурцов.
"Это выгодно и власти, потому что огуречного рассола хватает на обработку примерно 1,5 тыс. километров дорог, экономит около 700 килограммов соли. И компании-производителю - можно сэкономить на очистке отработанной воды. Пилотный проект запустили в прошлом году и, видимо, были им довольны: в этом году баварские дороги снова поливают огуречным рассолом", - говорится в сообщении.
Напомним, на днях во Львовской области работник коммунальной службы запряг коня в сани и таким образом чистил дорожки от снега.