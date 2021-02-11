В Баварии заснеженные улицы поливают огуречным рассолом вместо песка и соли

Регенсбург — город в Германии, на землях Баварии Фото из открытых источников

Во многих немецких городах запрещено применять для посыпки дорог соль

Во многих немецких городах запрещено применять для посыпки дорог соль, поэтому коммунальным службам приходится прибегать к нестандартным способам. Об этом сообщает DW.

"В Штутгарте, Франкфурте-на-Майне, Кельне, Дюссельдорфе и других городах соль можно использовать только в чрезвычайных ситуациях - например, если идет ледяной дождь. Она сильно вредит растениям у дорог: при непосредственном контакте она фактически выжигает их. Из-за соли могут страдать и животные: она может вызвать воспаление лап", - рассказали в Федеральном ведомстве по охране окружающей среды.

Как экологическую альтернативу дорожной соли предлагают использовать бессолевой крошку. Обычно она состоит из песка или известняка и снижает опасность поскользнуться, при этом не вредя окружающей среде.

А иногда немецкие коммунальные службы креативно подходят к борьбе с гололедицей. Например, в Баварии на некоторых участках используют раствор, оставшийся от производства соленых огурцов.

"Это выгодно и власти, потому что огуречного рассола хватает на обработку примерно 1,5 тыс. километров дорог, экономит около 700 килограммов соли. И компании-производителю - можно сэкономить на очистке отработанной воды. Пилотный проект запустили в прошлом году и, видимо, были им довольны: в этом году баварские дороги снова поливают огуречным рассолом", - говорится в сообщении.

Новости по теме: Снегопады в Киеве: Ночью коммунальщики вывезли 4 тысячи тонн снега

Напомним, на днях во Львовской области работник коммунальной службы запряг коня в сани и таким образом чистил дорожки от снега.