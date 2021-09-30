В Барселоне на певицу Шакиру во время прогулки напали дикие кабаны и похитили ее сумку

Певица Шакира BBC

В своих соцсетях она показала фотографии разорванной животными сумки

В испанском городе Барселона на известную певицу Шакиру во время прогулки в парке напали двое диких кабанов. Об этом сообщил BBC.

Как отмечается, животные схватили ее сумку и скрылись в лес. В своих соцсетях Шакира показала фотографии разорванного кабанами аксессуара.

"Они несли мою сумку в лес, с моим мобильным телефоном. Они все порвали", — рассказала певица.

Так, Шакира стала одной из многих жертв диких кабанов, которые в последнее время заполонили испанский город.

Известно, что кабаны считаются самыми агрессивными животными в мире и могут выживать почти в любом месте. Их тянет в города, где они живут за счет мусора, который выбрасывают люди.

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Напомним, что ранее на улицах Рима заметили семьи диких кабанов, что вызвало ожесточенные дебаты по поводу роста присутствия животных в итальянских городах.

Одну семью животных из примерно 12 кабанов обнаружили на улице Виа Трионфале в северной части города. Они гуляли по оживленной дороге между транспортными средствами.