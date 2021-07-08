В Австрии питон выполз из унитаза и укусил мужчину

Змея была неядовитой

В городе Грац 65-летнего мужчина решил сходить в туалет, но взамен его укусил питон, который питон выполз из унитаза. Об этом сообщает ВВС News Украина.

Согласно сообщению, инцидент произошел утром, потерпевший Вальтер Эрхарт пошел в туалет, но змеи сначала не увидел.

"Я пошел в туалет-все как обычно. Включил свет, вернулся, сел на унитаз. Вдруг почувствовал, что меня что-то укусило", - рассказал мужчина.

Впоследствии удалось выяснить, что питон, длиной 1,6 м, сбежал из соседней квартиры, вероятнее всего, что через канализацию. Сосед Эрхарта продолжается в своем доме 11 неядовитых пресмыкающихся.

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Как отмечается, на вызов прибыл эксперт по рептилиям, который достал змею из унитаза и вернул владельцу.

"Должен признать, это было непростой задачей. На поверхности находилась лишь небольшая часть тела питона, остальные были скрыты, и он пытался убежать в сливное отверстие", рассказал специалист Вернер Штангл.

Следует заметить, что владельцу животного грозит наказание по статье о нанесении телесных повреждений по неосторожности.

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Напомним, недавно в Стрыйском районе Львовской области 15-летняя девушка попала в реанимацию после того, как ее в ногу укусила змея.