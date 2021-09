В австралийском зоопарке птица научилась повторять детский плач. Видео

Несмотря на то, что зоопарк уже год закрыт из-за коронавируса, пернатый научился идеально имитировать крики человеческого младенца

Несмотря на то, что зоопарк уже год закрыт из-за коронавируса, Эхо научился идеально имитировать крики человеческого младенца.

"Спорим, вы не ожидали этого тревожного звонка! Наш лирохвост Echo обладает удивительной способностью воспроизводить различные звуки, в том числе детский плач!" – рассказали сотрудники зоопарка в своем блоге.

Эхо впервые начало издавать звуки плача ребенка около года назад, рассказывают служители.

"Я могу только предположить, что он подслушал этот звук у наших гостей. Очевидно, он работал над своим пением во время изоляции", – сказала руководительница подразделения Таронга по птицам Линн Голебиовски.

Bet you weren't expecting this wake-up call! You're not hearing things, our resident lyrebird Echo has the AMAZING ability to replicate a variety of calls - including a baby's cry!



