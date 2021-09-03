В австралийском зоопарке птица научилась повторять детский плач. Видео

Лирохвост сумел воспроизвести детский плач Скриншот с видео

Несмотря на то, что зоопарк уже год закрыт из-за коронавируса, пернатый научился идеально имитировать крики человеческого младенца

В австралийском зоопарке птица лирохвост (Menura novaehollandiae), по имени Эхо, научился повторять детский плач и сирены эвакуации. Об этом сообщает зоопарк Taronga Zoo в своем Twitter. Отмечается, что лирохвост научился имитировать достаточно много тревожных звуков.

Несмотря на то, что зоопарк уже год закрыт из-за коронавируса, Эхо научился идеально имитировать крики человеческого младенца.

"Спорим, вы не ожидали этого тревожного звонка! Наш лирохвост Echo обладает удивительной способностью воспроизводить различные звуки, в том числе детский плач!" – рассказали сотрудники зоопарка в своем блоге.

Эхо впервые начало издавать звуки плача ребенка около года назад, рассказывают служители.

"Я могу только предположить, что он подслушал этот звук у наших гостей. Очевидно, он работал над своим пением во время изоляции", – сказала руководительница подразделения Таронга по птицам Линн Голебиовски.

Bet you weren't expecting this wake-up call! You're not hearing things, our resident lyrebird Echo has the AMAZING ability to replicate a variety of calls - including a baby's cry!



️ via keeper Sam #forthewild #tarongatv #animalantics pic.twitter.com/RyU4XpABos — Taronga Zoo (@tarongazoo) August 30, 2021

"Есть два других звука, которые он издает и которые он недавно узнал. Один – это звук электродрели, который пугающе точен, второй – наша пожарная сигнализация. У него даже есть сообщение "эвакуируют сейчас", – призналась Голебиовски.

Интересно, что сиринкс замечательных лирохвостов – голосовой орган певчих птиц – достаточно прост по сравнению с другими певчими птицами.

Он состоит всего из трех пар мышц вместо четырех и считается относительно примитивным.

В дикой природе песни лирохвостов больше соответствуют окружающей среде тех кустарников, где они проживают – в основном это песни других птиц, которые узнают от других лирохвостов.

"Это означает, что определенная вариация их песен передается не только от родителей к потомкам, как генетически унаследованная черта, но также от братьев и сестер и не связанных между собой особей через несколько поколений. Даже за десятилетия практически нет изменений в репертуаре", – рассказали австралийские ученые.

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