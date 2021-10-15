В Австралии спасатели час искали утечку газа в ТРЦ: Причиной стал фрукт

Отмечается, что торговый центр Dickson Shops в столичном округе Диксон проверяли из-за опасений, что в здании произошла утечка газа около 11 утра по местному времени.

Спасатели не устанавливали ограничения на пересечение зоны ТРЦ, но просили людей все же обходить ее, пока проводится проверка.

Подчеркивается, что уже через час после прибытия спасателей на место владельцы помещения над магазинами сообщили, что, возможно, якобы запах газа вызвал дуриан.

После короткого расследования оказалось, что кусочек фрукта действительно дал запах, распространившийся на довольно большое расстояние.

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Как пишет The Guardian, это не первый раз спасателям в Австралии приходится эвакуировать людей из-за запаха дуриана.

В 2019 году через "сильный запах газа" от него эвакуировали библиотеку Университета Канберры, а за год до того ㅡ около 600 сотрудников и студентов из кампуса Мельбурнского королевского технологического университета.

Как известно, дуриан ㅡ экзотический фрукт, растущий в тропических джунглях, его называют "самым сердечным фруктом в мире".

Вкус плода его описывают как "орехово-творожный и крем со смесью вкусов разных фруктов. Однако запах дуриана менее привлекателен.

У многих он вызывает ассоциации с запахом чеснока, тухлой рыбы, яиц, лука, канализации, вонючих носков и тому подобное.

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Напомним, ранее мы писали, что во Львове на улице Дж. Дудаева произошел утечка газа, что привело к дальнейшему возгоранию, горела газовая труба и пробит электрический силовой кабель. Сейчас проводятся работы по отключению газа и электроэнергии.