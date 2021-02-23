В Германии коту запретили баллотироваться в мэры города из-за юного возраста

Кот Кварки Мауз Фото Tobias Holtz

Также среди причин отказа - отсутствие гражданства

В Германии коту по прозвищу Quarky запретили баллотироваться в мэры города Деммин, в том числе из-за юного возраста. Об этом сообщает Nordkurier.

Как отмечается, владелец хвостатого любимца Торстен Лор отправил заявку на участие в выборах от имени своего кота. Однако, животное получило отказ из-за юного возраста, поскольку, кандидат в мэры должен быть старше 18-ти лет, а Quarky сейчас лишь шесть.

При этом добавляется, что также кот не имеет немецкого гражданства.

Об этом Лор узнал из местной газеты, но ответа от представителей местных властей пока не получил.

"На сегодняшний день я не получил письменного отказа от ратуши. Было бы неплохо, если бы доктор Кох, по крайней мере, пригласил бы Quarky на стакан молока", - заметил Лор.

Фото Tobias Holtz

Однако, владелец теперь уже известного кота не собирается отступать и намерен пересмотреть решение об отказе в баллотировании своего любимца.

Тем временем Quarky стал самым популярным котом Германии и постоянно снимается в сюжетах местных СМИ.

Фото Tobias Holtz

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