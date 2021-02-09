Уникальное судебное дело: швейцарских пчел обвинили в контрабанде пыльцы и нектара из Австрии

Швейцарская компания согласилась выплатить компенсацию, если австрийская сторона предоставит доказательства о точном количестве швейцарских пчел, “незаконно” пересекающих границу, и объемы перенесенных ими пыльцы и нектара

Австрийская компания Zallzburg, которая специализируется на производстве уникального альпийского “дикого меда”, обратилась в муниципальный суд с обвинением своего соседа-конкурента – швейцарской фирмы Albert corp Об этом сообщил основатель Украинского института будущего (УИМ) Игорь Лиски на своей странице в Facebook.

По его словам, суть обвинения не имеет аналогов в юриспруденции – контрабанда швейцарскими пчелами австрийских пыльцы и нектара.

Отмечается, что австрийские пчеловоды давно были обеспокоены резким уменьшением медосбора.

“И вот они выяснили, что ежедневно тонны уникальной сладкой продукции переносится миллионами швейцарских пчел через Альпы, а количество сборщиц за последние годы увеличилась в несколько раз! Австрийцы утверждают, что ранее экологически чистых альпийских лугов хватало и Австрии, и Швейцарии. Теперь число швейцарских пасек в приграничной полосе увеличилось, что угрожает медовому бизнесу в Австрии”, – пояснил эксперт.

Он уточнил, что в результате судебного разбирательства швейцарцы сочли обвинения в свой адрес справедливыми.

“Рост активности пчеловодов объясняется увеличением заказов на экологически чистый мед английской компанией Medkoff, производящая водку, в состав которой он входит. Сейчас спрос на нее вырос, соответственно, увеличилась потребность и в меде”, – говорится в заметке.

По информации Лиски, суд оказался в затруднительном положении.

“По всем действующим законам пересечение товара через границу без декларации и выплаты пошлины квалифицируется как контрабанда. В свою очередь, швейцарская фирма полностью отвергает эти обвинения, называя их абсурдными. В то же время ее представители готовы пойти на компромисс: каким-то образом компенсировать затраты своих австрийских коллег, если они предоставят доказательства о точном количестве швейцарских пчел, “незаконно” пересекающих границу, и объемы перенесенных ими пыльцы и нектара”, – рассказал он.

Следовательно, суд не нашел ничего лучше, чем предложить австрийцам предоставить эти доказательства.

“Теперь тем нужно изобрести способ, с помощью которого можно различать пчел по национальной принадлежности”, – подытожил Лиски.

Ранее сообщалось, что в Израиле обнаружили кота из Украины, который преодолел более двух тысяч километров в контейнере со сладостями.