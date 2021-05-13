"Мертвые" пчелы загудели: На складах "Укрпочты" ожили тысячи насекомых

Фото из открытых источников

На сайте Почты даже появилось видео подтверждения "воскрешения" закарпатских пчел

Скандал с убитыми "Укрпочтой" пчелами получил неожиданное продолжение, поскольку насекомые, которые еще день назад были якобы мертвыми, начали оживать. Об этом рассказал председатель предприятия Игорь Смелянский в своем Facebook.

"Вчера практически все СМИ сообщили, что по вине Укрпочты погибли 8 миллионов пчел. Отдельная тема - кто успел посчитать их трупы (8 миллионов секунд = 92 дня) и чья вина, но оставим это за скобками, пока идет расследование. Важно другое - сегодня уже 118 ящиков пчел вашими и нашими усилиями (молитвами) воскресли, и это не шутка. Так что если кому что надо воскресить, я не знаю - веру в светлое будущее, экономику Украины или что-то еще - обращайтесь", - пошутил Смелянский.

Как рассказали в пресс-службе Укрпочты, в 118 ящиках из 300 прибывших в Иршавского отделения, все пчелы оказались живыми.

"Насекомые, которые еще вчера казались мертвыми, вероятно, находились в стадии угнетения или покоя. Сейчас насекомые восстанавливают активность", - говорится в сообщении.

Сейчас коробки с пчелами возвращают отправителям, которые уже формируют новую партию насекомых для отправки. Часть "реанимированных" пчел отправители планируют повторно переслать заказчикам.

В свою очередь в союзе пчеловодов Украины говорят, что состояние угнетения у пчел может быть вызван нехваткой свежего воздуха, особенно если количество пчел превышает рекомендуемую норму, так как большое количество пчел активно движется внутри коробки, температура в ней повышается, а вентиляция в кузове не регулируется.

Также пчелы могут войти в состояние повышенной активности и из-за чрезмерной влажности, которую пчелы не могут выделить из своего организма, что может привести к завариванию, если в рамке вместо меда свежий нектар.

Напомним, накануне появилась информация, что в Закарпатской области во время доставки "Укрпочтой" погибло 8 млн пчел. Причиной инцидента стало якобы отсутствие доступа воздуха для насекомых.

Позже в "Укрпочте" назвали причиной гибели 8 миллионов пчел, которых перевозил грузовик компании, значительное повышение температуры воздуха.