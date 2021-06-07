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Локи из вселенной Marvel оказался нетрадиционным гендером

Локи Фото из открытых источников

Локи способен менять половую принадлежность и становиться то мужчиной, то женщиной

Герой экранизаций комиксов Marvel, брат Тора - Локи Лафейсон оказался персоной с непостоянной гендерной идентичностью – гендерфлюидом. Об этом стало известно из нового тизера одноименного сериала, который был опубликован в Twitter.
 
В видео появилось досье на персонажа, где в графе "пол" указано "флюидный".
 
 
Как известно, в комиксах Локи способен менять половую принадлежность и становиться то мужчиной, то женщиной. Поклонники давно считают его членом ЛГБТ-сообщества.
 
В новом сериале скандинавского бога озорства и обмана играет актер Том Хиддлстон. Премьера "Локи" состоится 9 июня на стриминговом сервисе Disney+.
 
 
 
Напомним, ранее видеосервис Apple TV+ представил трейлер документального сериала принца Гарри и Опры Уинфри о психическом здоровье.
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