Локи из вселенной Marvel оказался нетрадиционным гендером

Локи Фото из открытых источников

Локи способен менять половую принадлежность и становиться то мужчиной, то женщиной

Герой экранизаций комиксов Marvel, брат Тора - Локи Лафейсон оказался персоной с непостоянной гендерной идентичностью – гендерфлюидом. Об этом стало известно из нового тизера одноименного сериала, который был опубликован в Twitter

В видео появилось досье на персонажа, где в графе "пол" указано "флюидный".

POV: You've just arrived at the TVA Marvel Studios' #Loki starts streaming Wednesday on @DisneyPlus. pic.twitter.com/fhP2pWvOz5 — Loki (@LokiOfficial) June 6, 2021

Как известно, в комиксах Локи способен менять половую принадлежность и становиться то мужчиной, то женщиной. Поклонники давно считают его членом ЛГБТ-сообщества.

В новом сериале скандинавского бога озорства и обмана играет актер Том Хиддлстон. Премьера "Локи" состоится 9 июня на стриминговом сервисе Disney+.

It’s almost time Marvel Studios’ #Loki arrives this Wednesday with new episodes weekly on @DisneyPlus. pic.twitter.com/gN8nuRGvPV — Loki (@LokiOfficial) June 7, 2021