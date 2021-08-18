Талибы дорвались до развлекательных аттракционов в Кабуле: Катаются на машинках

EPA

Также они развлекаются в тренажерном зале, который якобы расположен в президентском дворце

В социальных сетях начали появляться видео из Афганистана, власть в котором захватило радикальное исламское движение "Талибан". Пока люди пытаются покинуть страну, боевики катаются на развлекательных аттракционах.

На одном видео боевики "Талибана" катаются на автодроме на машинках с оружием в руках, на других — на каруселях с лошадками.

Кроме этого, они развлекаются в тренажерном зале, который якобы расположен в президентском дворце.

Trying to be “fit for governing”

Taliban in Afghanistan working out in the presidential palace’s gym. pic.twitter.com/s441sb6e35 — Asaad Hanna (@AsaadHannaa) August 16, 2021

По словам журналиста BBC Малика Мудассіра, который находится в Кабуле, через два дня паника в городе прекратилась: на улицах стало меньше людей и машин, многие магазины закрыты, но нет и насилия со стороны "Талибана". Боевики контролируют движение на дорогах, они обыскивают автомобили, особенно те, что ранее принадлежали полиции и армии. Если сейчас на этих машинах ездят боевики, их тоже останавливают на блокпостах, чтобы "убедиться, что это не мародеры ли воры, замаскированные под талибов".

Накануне, на днях представители радикального исламистского движения объявили о своей победу и завершение войны в Афганистане.

А через два дня после захвата власти в Афганистане боевики объявили всеобщую амнистию для чиновников.