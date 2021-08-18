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Талибы дорвались до развлекательных аттракционов в Кабуле: Катаются на машинках

EPA

Также они развлекаются в тренажерном зале, который якобы расположен в президентском дворце

В социальных сетях начали появляться видео из Афганистана, власть в котором захватило радикальное исламское движение "Талибан". Пока люди пытаются покинуть страну, боевики катаются на развлекательных аттракционах.

На одном видео боевики "Талибана" катаются на автодроме на машинках с оружием в руках, на других — на каруселях с лошадками.

Кроме этого, они развлекаются в тренажерном зале, который якобы расположен в президентском дворце.

 

По словам журналиста BBC Малика Мудассіра, который находится в Кабуле, через два дня паника в городе прекратилась: на улицах стало меньше людей и машин, многие магазины закрыты, но нет и насилия со стороны "Талибана". Боевики контролируют движение на дорогах, они обыскивают автомобили, особенно те, что ранее принадлежали полиции и армии. Если сейчас на этих машинах ездят боевики, их тоже останавливают на блокпостах, чтобы "убедиться, что это не мародеры ли воры, замаскированные под талибов".

Новости по теме: "Талибан" заявил, что не будет атаковать другие государства с территории Афганистана

Накануне, на днях представители радикального исламистского движения объявили о своей победу и завершение войны в Афганистане.

А через два дня после захвата власти в Афганистане боевики объявили всеобщую амнистию для чиновников.

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