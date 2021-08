Талибы дорвались до развлекательных аттракционов в Кабуле: Катаются на машинках

Также они развлекаются в тренажерном зале, который якобы расположен в президентском дворце

В социальных сетях начали появляться видео из Афганистана, власть в котором захватило радикальное исламское движение "Талибан". Пока люди пытаются покинуть страну, боевики катаются на развлекательных аттракционах.

На одном видео боевики "Талибана" катаются на автодроме на машинках с оружием в руках, на других — на каруселях с лошадками.

Кроме этого, они развлекаются в тренажерном зале, который якобы расположен в президентском дворце.

Trying to be “fit for governing”

Taliban in Afghanistan working out in the presidential palace’s gym. pic.twitter.com/s441sb6e35