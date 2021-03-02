Супруги в США завели сторожевого петуха: Теперь его боятся все курьеры

Сторожевой петух Фото из открытых источников

Он таким образом охраняет двор своих хозяев

В США супруги завели сторожевого петуха, который держит в страхе весь район и охотится на курьеров. Об этом сообщает Meduza.

Как отмечается, петух по кличке Фред ежедневно патрулирует дом своих хозяев, проживающих в Северной Каролине. Однако, у этого охранника не складываются отношения с курьерами.

В частности, в последний раз он показал, кто здесь главный, мужчине, который должен был доставить заказ к дверям хозяев. Сперва американец пытался договориться с Фредом, однако, когда только приблизился к двери дома, сразу бросился вдогонку. Ведь за ним начал охоту петух. Курьер совсем не ожидал такой бурной реакции "охранника" и изо всех сил пытался убежать. Последнее, что он крикнул было: "Это не круто!". Семья Тейлоров, чей любимец так отважно защищал их дом, публично попросили прощения у курьера, однако, после этого его больше никто не видел.

При этом добавляется, что это не единственный инцидент с участием сторожевого петуха. Ранее он также пытался прогнать со двора почтальона на авто. Фреду не понравилось, что тот ему посигналил, и решил проучить, вскочив прямо на капот автомобиля.

По словам хозяев петуха-охранника, такое поведение Фреда, вероятно, вызвано из-за печали по предыдущему его владельцу. Однако, уже сейчас Тейлорам следует задуматься о табличке с надписью: "Осторожно, злой петух!".

Ранее сообщалось, что в Германии коту запретили баллотироваться на пост мэра города из-за юного возраста и отсутствия гражданства. Его хозяин возмущен.