Солист Måneskin оконфузился после победы на "Евровидении"

У него порвались кожаные штаны в "интересном месте"

Солист группы Måneskin Давид Дамиано так радовался победе на "Евровидении-2021" в Роттердаме, что у него лопнули кожаные штаны. Видео появилось на официальной Instagram-странице международного песенного конкурса.

"Когда ты такой рок-н-ролльный, твои штаны взрываются", - говорится в подписи к нему.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eurovision Song Contest (@eurovision)

На то, что с нарядом Давида не все в порядке, обратила внимание его коллега по группе - гитаристка Виктория де Анжелис.

22-летний парень сразу этого не заметил, но на его счастье, подкладка сценической одежды уцелела.

"Это невероятно. С песней, как эта, это невероятно", - сказал он, открывая бутылку игристого, чтобы отпраздновать победу на конкурсе.

Отметим, Италия победила на "Евровидении" уже в третий раз и впервые с 1990-го года.