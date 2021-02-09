Село в Индонезии затопило водой красного цвета. Видео

Фото AFP

Произошло это из-за растворения батиковых красителей

В одной из деревень Индонезии по улицам потекла вода красной окраски. Об этом сообщает Bangkok Post.

Как отмечается, инцидент произошел 6 февраля в населенном пункте Дженґгота, недалеко от городка Пекалонган. Там на улицах села образовались реки с кровяным окраской.

При этом добавляется, что вследствие недавнего наводнения в стране к домашним батиковым фабрикам в центральной части Явы попала вода. Это и повлекло растворение в ней красителей, которые обычно используют для росписи тканей.

"Они не сбрасывали краситель намеренно, но несколько домашних производств были затоплены водой", - заявил представитель местного агентства по стихийным бедствиям Димас Арга Юдха.

При этом чиновник добавил, что сами красители безвредны и не несут угрозу здоровью горожан.

Кроме этого, по распоряжению местных властей, были мгновенно развернуты насосы для осушения затопленной территории. Следовательно, меньше, чем за час, улицы населенного пункта были очищены.

Endonezya’nın Jenggot köyünde şiddetli yağmurların yol açtığı sel sonrası suların kumaş fabrikasından sızan boya ile karışmasıyla sokaklar kırmızıya büründü. pic.twitter.com/2C8y7kDq6z — Medyanın Elli Tonu (@Medyanin50Tonu) February 6, 2021

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