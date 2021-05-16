Сбежали с пастбища: По Улицам британского городка бегали быки

Скот поймали и вернули домой.

"Не понял, что все уже поехали домой, - прокомментировал он. - Это как отошел в бар на дискотеке, а потом вернулся и увидел, что друзей на танцплощадке уже нет".

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