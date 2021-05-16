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Сбежали с пастбища: По Улицам британского городка бегали быки

Семь молодых бычков нашли в городе Беверли

BBC

В Британии быки сбежали с пастбища и заблудились. Их заметили во дворах домов ближайшего городка, где они ели живую изгородь, сообщает ВВС.

Как отмечается, семь молодых бычков нашли в городе Беверли (Восточный Йоркшир).

Журналист издания Дэвид Гаррисон увидел, как один из них заинтересованно рассматривал батут.

BBC

Скот поймали и вернули домой.

Гаррисон, выложивший фото "беглецов" в Twitter, заметил, что один бычок отстал.

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"Не понял, что все уже поехали домой, - прокомментировал он. - Это как отошел в бар на дискотеке, а потом вернулся и увидел, что друзей на танцплощадке уже нет".

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