Сбежали с пастбища: По Улицам британского городка бегали быки
Семь молодых бычков нашли в городе Беверли
В Британии быки сбежали с пастбища и заблудились. Их заметили во дворах домов ближайшего городка, где они ели живую изгородь, сообщает ВВС.
Как отмечается, семь молодых бычков нашли в городе Беверли (Восточный Йоркшир).
Журналист издания Дэвид Гаррисон увидел, как один из них заинтересованно рассматривал батут.
Скот поймали и вернули домой.
Гаррисон, выложивший фото "беглецов" в Twitter, заметил, что один бычок отстал.
"Не понял, что все уже поехали домой, - прокомментировал он. - Это как отошел в бар на дискотеке, а потом вернулся и увидел, что друзей на танцплощадке уже нет".
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