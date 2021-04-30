Российские пранкеры разыграли "слуг народа", выдав себя за команду Навального

"Слуги народа" заподозрили неладное лишь после того, как один из пранкеров сделал неуместное замечание председателю партии

Пранкеры рассказывали, что команда Навального якобы планирует делать в случае прихода к власти. Депутаты вместо этого призвали, чтобы оппозиционер четко выразил свою позицию по Крыму.

С украинской стороны в разговоре участвовали глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и нардепы от фракции "СН" Святослав Юраш, Мария Мезенцева, Александр Мережко и Вадим Галайчук, а также лидер крымскотатарского народа, нардеп "Европейской солидарности" Мустафа Джемилев и представитель Всемирного конгресса украинцев Тимофей Мартыненко-Кушлянский.

Кузнецов выступал в роли руководителя штабов Навального Леонида Волкова, а Столяров — в роли директора "Фонда борьбы с коррупцией" Ивана Жданова.

Как видим, запись длится чуть более 25 минут. Главной темой беседы стал оккупированный Крым.

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) под видом соратников российского оппозиционера Алексея Навального провели Zoom-конференцию с шестью украинскими народными депутатами. Соответствующий разговор опубликовали в YouTube.

"Я очень люблю украинские песни. Я выучил ваш гимн, и если вы не против, мы могли бы его спеть", — предложил один из пранкеров, на что депутаты согласились, и те исполнили гимн.

Новости по теме: Российские пранкеры от имени Греты Тунберг позвонили премьеру Канады

Позже один из пранкеров заявил, что хочет рассказать о "новой стратегии" относительно оккупированного Крыма. "Крым - это не бутерброд, Крым - это мандарин. Крым для всех. Это наша новая стратегия", — сказал он и начал чистить мандарин.

На это сразу отреагировал Джемилев, подчеркнув: "Не понял. Давайте Москва для всех, Россия для всех. В Украине так не бывает, что наша территория для всех".

Под конец записи один из пранкеров начал критиковать Корниенко якобы за "несолидный вид", указав, что тот сидит на диване в "грязненькой футболке".

Нардепы после этого поняли, что что-то не так, и начали выходить из конференции.

Новости по теме: Польша отозвала двух дипломатов из ООН из-за разговора пранкера с Дудой

Напомним, ранее Вован и Лексус разыгрывали таких известных людей, как президент Польши Анджей Дуда, принц Гарри, актер Хоакин Феникс и тому подобное.

К слову, главе Польши пранкеры предлагали от имени генерального секретаря ООН забрать у Украины Львов.