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Российские пранкеры разыграли "слуг народа", выдав себя за команду Навального

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). Фото: ria.ru

"Слуги народа" заподозрили неладное лишь после того, как один из пранкеров сделал неуместное замечание председателю партии

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) под видом соратников российского оппозиционера Алексея Навального провели Zoom-конференцию с шестью украинскими народными депутатами. Соответствующий разговор опубликовали в YouTube.

Как видим, запись длится чуть более 25 минут. Главной темой беседы стал оккупированный Крым.

Кузнецов выступал в роли руководителя штабов Навального Леонида Волкова, а Столяров — в роли директора "Фонда борьбы с коррупцией" Ивана Жданова.

С украинской стороны в разговоре участвовали глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и нардепы от фракции "СН" Святослав Юраш, Мария Мезенцева, Александр Мережко и Вадим Галайчук, а также лидер крымскотатарского народа, нардеп "Европейской солидарности" Мустафа Джемилев и представитель Всемирного конгресса украинцев Тимофей Мартыненко-Кушлянский.

Пранкеры рассказывали, что команда Навального якобы планирует делать в случае прихода к власти. Депутаты вместо этого призвали, чтобы оппозиционер четко выразил свою позицию по Крыму.

"Я очень люблю украинские песни. Я выучил ваш гимн, и если вы не против, мы могли бы его спеть", — предложил один из пранкеров, на что депутаты согласились, и те исполнили гимн.

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Позже один из пранкеров заявил, что хочет рассказать о "новой стратегии" относительно оккупированного Крыма. "Крым - это не бутерброд, Крым - это мандарин. Крым для всех. Это наша новая стратегия", — сказал он и начал чистить мандарин.

На это сразу отреагировал Джемилев, подчеркнув: "Не понял. Давайте Москва для всех, Россия для всех. В Украине так не бывает, что наша территория для всех".

Под конец записи один из пранкеров начал критиковать Корниенко якобы за "несолидный вид", указав, что тот сидит на диване в "грязненькой футболке".

Нардепы после этого поняли, что что-то не так, и начали выходить из конференции.

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Напомним, ранее Вован и Лексус разыгрывали таких известных людей, как президент Польши Анджей Дуда, принц Гарри, актер Хоакин Феникс и тому подобное.

К слову, главе Польши пранкеры предлагали от имени генерального секретаря ООН забрать у Украины Львов.

 

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