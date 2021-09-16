Роналду пришлось поменять дом в Англии из-за овец
Блеяние животных мешало футболисту спать
Португальский футболист Криштиану Роналду был вынужден поменять дом в Манчестере после переезда в Англию. Об этом сообщает The Sun.
Согласно сообщению, недалеко от поместья известного форварда, в северной части города, есть овечья ферма. И блеяние животных мешало ему спать. Вследствие этого через несколько дней после возвращения в Туманный Альбион его семья начала искать новое жилье.
"Роналду - настоящий профессионал, который уделяет много внимания отдыху и восстановлению после игр, поэтому было решено, что будет лучше, если он и его семья переедут", - рассказал информатор.
Новое место жительства нападающего находится в Чешире. Там есть бассейн, кинозал и гараж на четыре автомобиля. И самое главное - никаких овец поблизости.
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Напомним, ранее кот Криштиану Роналду и его девушки Джорджины Родригес попал под колеса автомобиля в Турине и был отправлен на лечение в Испанию частным самолетом футболиста.