Роналду пришлось поменять дом в Англии из-за овец

Криштиану Роналду Фото из открытых источников

Блеяние животных мешало футболисту спать

Согласно сообщению, недалеко от поместья известного форварда, в северной части города, есть овечья ферма. И блеяние животных мешало ему спать. Вследствие этого через несколько дней после возвращения в Туманный Альбион его семья начала искать новое жилье.

"Роналду - настоящий профессионал, который уделяет много внимания отдыху и восстановлению после игр, поэтому было решено, что будет лучше, если он и его семья переедут", - рассказал информатор.

Новое место жительства нападающего находится в Чешире. Там есть бассейн, кинозал и гараж на четыре автомобиля. И самое главное - никаких овец поблизости.