Роналду отправил своего эксклюзивного кота на лечение в Испанию на частном самолете
Порода кота – сфинкс, и стоит он три тысячи евро
Кот нападающего Ювентуса Криштиану Роналду и его девушки Джорджины Родригес попал под колёса автомобиля в Турине и был отправлен на лечение в Испанию на частном самолете футболиста, сообщает Marca со ссылкой на El Partidazo de COPE.
После инцидента домашний любимец по кличке Пепе, живущий в семье футболиста уже более двух лет, нуждается в уходе высококвалифицированных ветеринаров.
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После того как кот поправится, пара планирует использовать частный самолет для его возвращения в Италию.
Пепе – эксклюзивный кот породы сфинкс, стоимость которого составляет три тысячи евро. Всего в мире насчитывается лишь восемь котов такой породы.
Ранее сообщалось, что в Германии коту запретили баллотироваться в мэры города из-за юного возраста.