live
Новости » Курьезы Читати новину українською

Роналду отправил своего эксклюзивного кота на лечение в Испанию на частном самолете

Криштиану Роналду Фото из открытых источников

Порода кота – сфинкс, и стоит он три тысячи евро

Кот нападающего Ювентуса Криштиану Роналду и его девушки Джорджины Родригес попал под колёса автомобиля в Турине и был отправлен на лечение в Испанию на частном самолете футболиста, сообщает Marca со ссылкой на El Partidazo de COPE.

После инцидента домашний любимец по кличке Пепе, живущий в семье футболиста уже более двух лет, нуждается в уходе высококвалифицированных ветеринаров. 

 
 
 
 
 
Просмотреть это сообщение в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сообщение, распространенный Cristiano Ronaldo (@cristiano)

После того как кот поправится, пара планирует использовать частный самолет для его возвращения в Италию.

Пепе – эксклюзивный кот породы сфинкс, стоимость которого составляет три тысячи евро. Всего в мире насчитывается лишь восемь котов такой породы.

Новости по теме: В США адвокат во время суда случайно вышел в Zoom с забавным фильтром. Видео

Ранее сообщалось, что в Германии коту запретили баллотироваться в мэры города из-за юного возраста.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Польше подтвердили первый случай нового штамма COVID-19 из ЮАР В Польше рассказали, когда могут поставить Украине вакцину от COVID-19 Польша бесплатно будет делать прививки от COVID-19 незастрахованным украинцам В Польше группа грузин напала с ножами на группу украинцев

программы канала ZIK

ZIK | Прямий ефір телеканалу ZIK
Суд над Стерненко. Вакцинация. Блокировка СМИ | Ток-шоу
Олег Волошин | Санкции против оппозиции. Дело Стерненко. Вакцинация | Украинский формат | 24.02.21
Обыски у Юрия Дудкина. Старт вакцинации. Грузия открывает границы | #Новости | 24.02.21
Начало вакцинации. Протесты в поддержку Стерненка. Оттепель в Украине | #Новости | 24.02.21
Дело Стерненко. Протесты под Офисом президента. Вакцина Степанова | Ток-шоу