Робота-собаку Boston Dynamics научили "мочиться" пивом. Видео

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Изобретателю удалось это сделать с помощью написанного ним кода

Американский блогер научил робота-собаку Boston Dynamics "мочиться" пивом по команде. Об этом сообщает The Verge.

"Это будущее, о котором я мог только мечтать", - заявил он.

Как отмечается, благодаря специальному коду, робот может проанализировать окружающую обстановку, определить местоположение стакана, встать над ним и направить туда струю пива. Жидкость при этом подается из кега, закрепленного на спине робота.

При этом добавляется, что блогер научил робота "мочиться", но точность попадания струи пока невелика, как это бывает и у людей.

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