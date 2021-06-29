Робопсы Boston Dynamics станцевали под песню BTS
Таким образом отпраздновали приобретение компанией Hyundai американского производителя роботов Boston Dynamics
Роботизированные собаки Spot производства компании Boston Dynamics станцевали под песню IONIQ: I'm On It известной во всем мире южнокорейской кей-поп-группы BTS. Соответствующее видео опубликовали на YouTube-канале компании.
Как отмечается, недавно южнокорейский автомобильный производитель Hyundai завершил процесс приобретения американского производителя роботов Boston Dynamics. Отпраздновать это решили рядом необычных видеороликов. На одном из них робопсы Spot и участники группы BTS играют с роботом-танцором.
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Напомним, ранее в зоне отчуждения возле Чернобыльской атомной электростанции провели испытания робота Spot. Его привлекли к измерению уровня радиации в местах захоронения радиоактивных отходов.