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Робопсы Boston Dynamics станцевали под песню BTS

Южнокорейский бойбенд BTS Фото из открытых источников

Таким образом отпраздновали приобретение компанией Hyundai американского производителя роботов Boston Dynamics

Роботизированные собаки Spot производства компании Boston Dynamics станцевали под песню IONIQ: I'm On It известной во всем мире южнокорейской кей-поп-группы BTS. Соответствующее видео опубликовали на YouTube-канале компании.

Как отмечается, недавно южнокорейский автомобильный производитель Hyundai завершил процесс приобретения американского производителя роботов Boston Dynamics. Отпраздновать это решили рядом необычных видеороликов. На одном из них робопсы Spot и участники группы BTS играют с роботом-танцором.

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Напомним, ранее в зоне отчуждения возле Чернобыльской атомной электростанции провели испытания робота Spot. Его привлекли к измерению уровня радиации в местах захоронения радиоактивных отходов.

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