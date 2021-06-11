Работники Посольства Канады одели на работу форму украинской сборной по футболу

Посольство Канады Фото из открытых источников

Они пожелали хорошей пятницы и отметили, что форма украинской сборной - это их новый дрескод

Работники Посольства Канады в Украине решили прийти на работу в форме украинской сборной по футболу. Об этом посольство сообщило на своей странице в Twitter.

Работники пожелали хорошей пятницы и отметили, что форма украинской сборной - это их новый дрескод.

"Новый дрескод в посольстве Канады в Украине? Хорошей всем пятницы!",- говорится в заметке.

Посольство Канады Фото из открытых источников

Напомним, ранее в УАФ сделали заявление, что единодушно утвердили новые футбольные символы Украины, в частности официальный статус предоставлен лозунгу " Слава Украине! - Героям слава!".

Это стало ответом на решение УЕФА относительно того, что отечественные спортсмены имеют удалить из своей формы надпись " Героям слава!". Его ассоциация приняла под давлением российской стороны.

Как известно, на прошлых выходных Украинская национальная сборная презентовала форму, в которой будет выступать на Евро-2020". В частности, отмечалось, что сине-желтые будут иметь на одежде изображение карты Украины вместе с оккупированным Крымом и всем известные лозунги – "Слава Украине!"и" Героям слава!".

В УЕФА отметили, что новая форма сборной Украины утверждена организацией и наша команда сможет играть в ней на Евро-2020.

Однако, это вызвало недовольство в РФ. Российский футбольный союз (РФС) обратился в УЕФА с требованием пересмотра решения относительно формы сборной Украины на Евро-2020".