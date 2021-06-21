Пьяный россиянин забыл, что оставил машину у КПВВ, и заявил о ее угоне

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Накануне путешествия мужчина что-то активно праздновал

Россиянин, который на днях приехал в Украину, навеселе забыл, где оставил машину, и подал заявление о ее похищении. Об этом сообщила прессслужба ГНСУ.

Как отмечается, в пункте пропуска "Новые Яриловичи" пограничники обнаружили автомобиль "Шевроле" российской регистрации, который находился в международном розыске. О срабатывании базы Интерпола пограничники оповестили полицейских.

Пограничники установили, что за рулем машины был ее владелец, гражданин РФ. Оказалось, что 34-летний мужчина приобрел этот автомобиль в автосалоне и управляет им с момента покупки.

По словам россиянина, накануне поездки в Украину он что-то праздновал и так выпил лишнего, что аж забыл, где оставил свой автомобиль. Поэтому утром, не увидев своей машины на привычном месте, решил, что ее украли, и сразу обратился в полицию с заявлением.

"Позже к россиянину вернулась память и он вспомнил события того вечера и нашел, где оставил машину. Но автомобиль полицейские уже зарегистрировали как похищенный и внесли информацию в международную базу данных Интерпола, сообщив владельцу, что с розыска машину снимут только в течение месяца", - говорится в сообщении.

В результате автомобиль "Шевроле" 2013 года выпуска передан сотрудникам Национальной полиции Украины. Мероприятия по установлению всех обстоятельств дела продолжаются.

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