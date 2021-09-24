home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Курьезы Читати новину українською

Пьяного Николаса Кейджа приняли за бездомного и не пустили в ресторан

Голливудская звезда бродил босиком в леопардовых штанах. Он был пьян и пытался попасть в ресторан

Голливудский актер Николас Кейдж попал в скандал. Он, будучи пьяным, зашел в один из ресторанов Лас-Вегаса, однако его оттуда выгнали. Соответствующие кадры опубликовал таблоид The Sun.

Оказывается, администрация ресторана приняла Кейджа за бездомного. На кадрах видно, как Николас без обуви и в леопардовых штанах пытается что-то доказать женщине. Но та не хочет с ним общаться и просит его покинуть заведение.

Конфликт происходит в дверях. Николаса просто не пускают в ресторан.

Очевидцы инцидента рассказали, что актера перепутали с бомжом. Также, по их словам, перед инцидентом Кейдж по дороге пил виски и шоты текилы. Инцидент произошел еще 13 сентября, однако известно о нем стало только теперь.

Новости по теме:

Ранее голливудский актер Николас Кейдж объяснил, что женился на своей девушке Эрике Койке в состоянии сильного опьянения.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Илья Кива: Памятными знаками в честь героев-осободителей мы увековечиваем их память Илья Кива принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 78-й годовщины освобождения Полтавы от немецко-фашистских захватчиков Украина при нынешней власти занимает последнее место по уровню благосостояния в Европе, - Черный Под Радой сторонники ОПЗЖ требуют освободить Медведчука и прекратить закрывать СМИ. Фото и видео

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект