Пьяного Николаса Кейджа приняли за бездомного и не пустили в ресторан

Голливудская звезда бродил босиком в леопардовых штанах. Он был пьян и пытался попасть в ресторан

Голливудский актер Николас Кейдж попал в скандал. Он, будучи пьяным, зашел в один из ресторанов Лас-Вегаса, однако его оттуда выгнали. Соответствующие кадры опубликовал таблоид The Sun.

Оказывается, администрация ресторана приняла Кейджа за бездомного. На кадрах видно, как Николас без обуви и в леопардовых штанах пытается что-то доказать женщине. Но та не хочет с ним общаться и просит его покинуть заведение.

Конфликт происходит в дверях. Николаса просто не пускают в ресторан.

Очевидцы инцидента рассказали, что актера перепутали с бомжом. Также, по их словам, перед инцидентом Кейдж по дороге пил виски и шоты текилы. Инцидент произошел еще 13 сентября, однако известно о нем стало только теперь.

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