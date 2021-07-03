Путин запретил называть игристое вино из Шампани "Шампанским"

Президент России Владимир Путин kremlin.ru

"Шампанским" теперь может называться игристое вино только из России

Президент РФ Владимир Путин 2 июля подписал указ, разрешающий использование названия "шампанское" только в отношении произведенных в России вин. Об этом сообщает РБК.

Дистрибуционный подразделение производителя премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot и др.) направил российским партнерам письмо, в котором сообщил, что компания временно прекращает отгрузку ассортимента шампанских вин для всех покупателей.

Прекращение поставок шампанских вин, как поясняется в документе, связано с поправками в 171-ФЗ О регулировании алкогольной продукции", которые были приняты Госдумой в трех чтениях и одобрены Советом Федерации на прошлой неделе, 23 июня.

В пятницу, 2 июля, документ был подписан Владимиром Путиным.

Поправки уточняют определения и вносят дополнительные требования для винодельческой продукции. В частности, они исключают использование понятия "шампанское", позволяя применять его лишь в отношении" русского шампанского", произведенного на территории России.

"И обязывают производителей шампанских вин из французского региона Шампань переименовать их продукцию в" игристое вино", - поясняется в письме Moet Hennessy.

Изменения в законодательстве требуют от компании пересертификации шампанских вин для изменения категории на игристое вино и изменения маркировки продукции. Как сообщает компания, мезоны (производители шампанского) "не подтвердили готовность изменить категорию шампанских вин для российского рынка".

Следует отметить, что слово "шампанское" является географически защищенным названием, в ЕС правом называться шампанским имеют только вина, изготовленные во французском регионе Шампань.

Напомним, в Украине шампанское, вероятно, переименуют в игристое вино, а коньяк – на бренде, так это собственные названия, происходящие от названий французских территорий, на которых их изготавливают.