Президента Бразилии госпитализировали после 10 дней икоты

Президент Бразилии Жаир Болсонару MercoPress

Жаир Болсонару получит "консервативное клиническое лечение", что означает, что его не будут оперировать

Президента Бразилии Жаира Болсонару госпитализировали после 10 дней хронической икоты. Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, 66-летнего главу страны доставили в госпиталь Вооруженных сил в столице Бразилии, где он получит "консервативное клиническое лечение", что означает, что его не будут оперировать.

В течение последних недель Болсонару несколько раз публично говорил, что страдает из-за икоты.

В частности, 7 июля в интервью Radio Guaiba президент сказал:"Прошу прощения у всех, кто меня слушает, потому что я уже пять дней икаю".

Жаир Болсонару предположил, что причиной его непрекращающейся икоты могут быть лекарства, которые прописали ему после стоматологической операции.

К слову, в Бразилии больше половины жителей страны выступают за введение процедуры импичмента президента Жаира Болсонару, поскольку, по их мнению, глава страны не справился с борьбой против коронавируса. Тогда как, сам Болсонару заявил, что его страна практически победила эпидемию коронавируса COVID-19, а журналисты скрывают успехи власти.

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Ранее сообщалось, что президента Бразилии Жаира Болсонару оштрафовали за нарушение карантинных ограничений во время мероприятия в Сан-Паулу. Президента и его сопровождающих оштрафовали на 552 бразильских реала (примерно $108) за отсутствие масок и игнорирование социальной дистанции.