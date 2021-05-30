Премьер Финляндии Марин оплатит расходы на свои завтраки после скандала в СМИ

Санна Марин Фото из открытых источников

Скандал разгорелся, когда местные СМИ опубликовали информацию о том, что из госбюджета тратится около 300 евро в месяц на оплату питания членов семьи премьера

Премьер-министр Финляндии Санна Марин самостоятельно оплатит расходы, связанные с ее завтраками, после скандальных публикаций в СМИ. Об этом говорится в материале Yle.

Как отмечается, на этой неделе в Финляндии разгорелся скандал, когда местное издание опубликовало информацию о том, что из госбюджета тратится около 300 евро в месяц на оплату питания членов семьи премьер-министра в те дни, когда они ночуют в официальной резиденции главы правительства.

В свою очередь, Санна Марин заявила, что правила, касающиеся указанной льготы, будут при необходимости пересмотрены. Речь идет об устоявшейся практике, однако из-за связанных с ней неточностей необходимо в совершенстве выяснить вопрос.

"Поскольку есть нерешенные вопросы с питанием, я сама оплачу соответствующие расходы и позабочусь о том, чтобы инструкции, которые касаются резиденции и услуг премьер-министра, были проверены на соответствие и при необходимости обновлены", - заявила глава финского правительства.

В то же время, согласно трактовке канцелярии премьер-министра, во время своего пребывания в резиденции Кесяранта премьер-министр и ее семья имеют право заказывать завтрак за счет государственных средств.

Напомним, в пятницу, 28 мая премьер-министр Великобритании Борис Джонсон женился с невестой Кэри Симондс во время тайной церемонии в Вестминстерском аббатстве.