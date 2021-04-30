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Потерял маску в кармане: Байден попал в еще один конфуз

Джо Байден Фото из открытых источников

Ему на помощь поспешили сенаторы и жена

После выступления в штате Джорджия 29 апреля президент США Джо Байден не мог найти свою маску, а потом понял, что она была в его кармане. Об этом сообщает Fox News

Согласно сообщению, выступив на митинге в городе Дулут Байден остался за трибуной и начал искать свою маску. После этого ему на помощь пришли несколько сенаторов и первая леди США Джил Байден.

"Я ищу свою маску. У меня проблемы", - сказал американский президент в микрофон.

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Впоследствии Байден все же нашел маску в своем кармане и триумфально показал находку людям вокруг. 

 

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Напомним, недавно президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в очередной раз запнулся и случайно нецензурно выругался во время выступления.

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