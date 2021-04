Потерял маску в кармане: Байден попал в еще один конфуз

Ему на помощь поспешили сенаторы и жена

После выступления в штате Джорджия 29 апреля президент США Джо Байден не мог найти свою маску, а потом понял, что она была в его кармане. Об этом сообщает Fox News.

Согласно сообщению, выступив на митинге в городе Дулут Байден остался за трибуной и начал искать свою маску. После этого ему на помощь пришли несколько сенаторов и первая леди США Джил Байден.

"Я ищу свою маску. У меня проблемы", - сказал американский президент в микрофон.

Впоследствии Байден все же нашел маску в своем кармане и триумфально показал находку людям вокруг.

This video needs Veep credits...



Biden spends 30+ seconds on stage looking for his mask only for it to be in his pocket...



"I'm looking for my mask. I'm in trouble." pic.twitter.com/eOjm3VZ4iN