Полиция Парижа конфисковала "рекордную партию наркотиков", оказавшуюся конфетами

Наркотики, оказавшиеся конфетами ВВС

"Партию" оценили в более 1 млн евро

Парижская полиция заявила о конфискации в коммуне Сент-Уан крупной партии экстази, однако лабораторный анализ показал, что это измельченные конфеты. Об этом сообщает ВВС News Украина.

Согласно сообщению, на этой неделе французские правоохранители провели рейд, во время которого обнаружили наркотики на сумму более 1 млн евро.

Полицейские заявляли, что изъятые наркотики предназначались для подпольных вечеринок, а также распространили два фото, на которых был изображен розовый порошок в миске и большое количество маленьких таблеток в пакетиках.

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Однако эту версию не подтвердил токсикологический анализ, ведь порошок не принадлежал ни к наркотическим средствам, ни к ядовитым веществам. Оказалась, что розовое вещество - это измельченные сладости, а точнее конфеты "Клубника Тагада", что производит компания Haribo.

Как отмечается, хотя были обнаружены не наркотики, а конфеты, подозреваемый в деле все равно предстанет перед судом, поскольку полиция также изъяла украденные мобильные телефоны и механизм для производства таблеток экстази.

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Напомним, ранее запорожские правоохранители изъяли у одного из жителей города наркотики, которые были закатанные в консервные банки, на свыше 11 млн гривен.