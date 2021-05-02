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В ряды полиции Днепра приняли необычного работника - кролика

В обязанности кролика Топотуна входит поиск наркотических веществ

В Днепре к Пасхе правоохранители обнародовали трогательные фото нового сотрудника полиции - кролика Топотуна. Об этом сообщает Днепропетровский государственный университет внутренних дел.

Как отмечается, он поднимает настроение сотрудникам и курсантам Днепропетровского университета внутренних дел. На службу в полицию кролика взяли для поиска наркотиков.

"Наш пушистик Топотун и вся веселая компания желают вам светлого Воскресения Христова. Пусть ваши сердца всегда будут полны радости и добра, а дома царят уют и гармония", – написали курсанты.

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Ранее сообщалось, что в Великобритании пропал без вести гигантский кролик Дарий, которого считают самым большим в мире, вероятнее всего, что животное похитили. За возвращение животного владелица Аннет Эдвардс предложила награду 1 000 фунтов стерлингов (1 375 долларов).

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