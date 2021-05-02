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Под Харьковом священник облил прихожан водой прямо из ведра. Видео

Фото из открытых источников

Священник опоздал и забыл свечи, крест и кропило

В Харьковской области люди собрались с Пасхальными корзинами, чтобы освятить свои куличи и яйца, но вместо благословения от священнослужителя получили поток воды из ведра. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "ТруХа".

По словам очевидцев, священник опоздал. Кроме того, он забыл свечи, крест и кропило.

Этот случай вызвал бурные эмоции у пользователей сети: "Странно выглядит... очень странно", "Я сейчас умру", "Видно, что с утра уже отпраздновал", "Ахах. Украина, что скажешь, только в нашей стране, батюшка обливает из ведра на Пасху", "От души окропил людей", "Хорошо хоть ведро не отпустил", "Респект батюшке - соблюдает дистанцию".

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Ранее сообщалось, что в Украине в ночь на 2 мая во время проведения Пасхальных богослужений, грубых нарушений правопорядка не зафиксировано.

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