По улицам Нью-Йорка прошла колонна "клонов" Канье Уэста

Канье Уэст Фото из открытых источников

СМИ называют акцию рекламным ходом. Однако сам музыкант пока никак не прокомментировал произошедшее

В Нью-Йорке появились "клоны" американского рэпера Канье Уэста. Об этом пишет TMZ.

"Двойники" прогулялись по Юнион-скверу по случаю выхода делюкс-версии последнего альбома музыканта Donda. На кадрах клоны появились в черных куртках Yeezy Gap Round Jacket. Именно в такой Канье недавно появлялся на публике.

Также на них были белые маски и черные кепки, как и у Уэста, который регулярно носит маски и балаклавы, скрывающие его лицо. Сам рэпер пока не прокомментировал эту акцию.

Ye clones in Times Square tonight #DONDADELUXE pic.twitter.com/GVfBRyLyhN — Photos Of Ye (@PhotosOfKanye) November 15, 2021

Отметим, делюкс-версия Donda с треками Up From the Ashes, Remote Control Pt. 2, Never Abandon Your Family, Keep My Spirit Alive Pt. 2 и Life of the Party появилась на стриминговых сервисах.

Новости по теме: Рэпер Канье Уэст официально сменил имя в паспорте: Как теперь зовут музыканта

Напомним, американский рэпер Канье Уэст в последний день подал документы для участия в выборах президента США. Он пойдет на выборы независимым кандидатом. Представитель рэпера уплатил 35 тыс. долларов необходимого взноса.

Во время своей первой встречи с избирателями исполнитель прослезился вспоминая, как его мать когда-то отказалась делать аборт.