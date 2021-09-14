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Пес во время матча по крикету выбежал на поле и украл мяч

Фото из открытых источников

Собака получила статус почетного игрока

Пес по кличке Даззл стал звездой полуфинального матча женского Кубка Ирландии по крикету.

Хвостатый выбежал на поле и украл мяч, решив, что всю игру затеяли специально для него.

"У собаки мяч!" - воскликнул комментатор, прежде чем разразиться заливистым смехом.

Молниеносный Даззл попытался сбежать с мячом, но хозяйке все же удалось его остановить и забрать с игровой площадки. После этого Международный совет по крикету отметил курьезный инцидент в Twitter, назвав собаку почетным игроком месяца.

"Исключительный атлетизм на поле", - похвалила Даззла спортивная организация.

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Ранее сообщалось, что в прямом эфире канадского телеканала Global News прямо во время прогноза погоды неожиданно появился песик. Оказалось, что это собака ведущего и по совместительству главного метеоролога канала Энтони Фарелла.

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